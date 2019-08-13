Ученые обнаружили древнейшее высокогорное поселение людей

Международная группа исследователей обнаружила на высоте 4 тыс. м в Эфиопии следы самого древнего человеческого поселения, построенного в горах.

Ранее считалось, что такие поселения возникли гораздо позже, так как условия среды, в том числе разреженный воздух, не являются подходящими для постоянной жизни.

Как сообщает издание Science Alert, археологи изучили скальное укрытие Финча-Хабера в южной части Эфиопии. По данным ученых, возраст находки оценивается в 45 тыс. лет.

В частности, исследователи нашли каменные артефакты и фрагменты керамики, кости грызунов, страусиные яица, а также стеклянные бусины и отходы жизнедеятельности человека.

До недавнего времени ученые полагали, что люди заселили высокогорные районы сравнительно недавно, во время голоцена, периода который начался примерно 11,7 тыс. лет назад.

12 августа стало известно, что археологи раскопали две неразграбленные гробницы камерного типа микенского периода в некрополе Аидония в городе Немея.

2 августа отмечалось, что археологи нашли главный храм «египетской Атлантиды» на дне Средиземного моря.