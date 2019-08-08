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Ремонт дороги за 33 млн рублей завершили в Липецкой области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Лебедянском районе Липецкой области завершили ремонт участка региональной дороги Красное–Теплое. Стоимость работ составила 33,1 млн рублей. Об этом сообщает администрация региона.

В рамках ремонта завершена реконструкция подъездов к станции Рождество, деревням Машенино и Марино, селам Хрущево и Епанчино. В общей сложности привели в порядок 4,3 км трассы площадью свыше 30 тыс. кв. м, пишет ИА «Абирег».

Ввод участка в эксплуатацию планируется через неделю. Ремонт провели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составила 33,1 млн рублей.

Также в рамках нацпроекта на этой дороге обустраивают линию освещения протяженностью 2,3 км около поселка Сахарного Завода.

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