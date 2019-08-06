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«Умную скамейку» с Wi-Fi и подогревом создали в Липецке

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Экспериментальный образец «умной скамейки» с зарядкой для смартфонов через USB-разъемы, Wi-Fi, тревожной кнопкой, инфракрасным подогревом и атмосферными сенсорами создали в «Технопарке-Липецк».

Чудо-лавка обошлась разработчикам в 200 тыс. рублей. В планах сделать «умный столб» со светодиодным освещением, подзарядкой для электрокаров и встроенными видеокамерами, передает Lipetskmedia.

За последние два года в технопарк приняли 30 новых резидентов. Они занимаются различными проектами — от разработки продукции для раннего развития детей до программного обеспечения среды «Умный город» и переработки вторсырья.

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