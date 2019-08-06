«Умную скамейку» с Wi-Fi и подогревом создали в Липецке

Экспериментальный образец «умной скамейки» с зарядкой для смартфонов через USB-разъемы, Wi-Fi, тревожной кнопкой, инфракрасным подогревом и атмосферными сенсорами создали в «Технопарке-Липецк».

Чудо-лавка обошлась разработчикам в 200 тыс. рублей. В планах сделать «умный столб» со светодиодным освещением, подзарядкой для электрокаров и встроенными видеокамерами, передает Lipetskmedia.

За последние два года в технопарк приняли 30 новых резидентов. Они занимаются различными проектами — от разработки продукции для раннего развития детей до программного обеспечения среды «Умный город» и переработки вторсырья.