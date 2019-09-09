Новые дорожные знаки установят в Псковской области

До 1 ноября в Псковском районе установят новые дорожные знаки и обновят разметку. Аукцион на проведение работ объявили на сайте госзакупок.

По условиям тендера подрядчик должен установить новые знаки на улице Мелиораторов в деревне Подосье, в центральном проезде деревни Опочицы, а также на дороге, ведущей от границы Пскова к базе «Псковэнерго». Об этом сообщает Псковское агентство информации. Также запланировано нанесение горизонтальной разметки на тех же участках дорог.

Стоимость работ первоначально оценивается в 464,7 тыс. рублей. Средства выделены из дорожного фонда муниципального образования. Контракт должен быть исполнен до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане планируют повысить безопасность пешеходных переходов возле школ.