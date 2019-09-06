Новые пешеходные переходы появились возле школ в Биробиджане

В Биробиджане повышают безопасность пешеходных переходов вблизи школ. Кроме того, организовано десять новых переходов.

Работы проводятся в рамках федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения». Разметку наносят на улицах Ленина и Горького, речь идет об уже существующих объектах. Кроме того, десять новых переходов организуют в ближайшее время. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

Пять переходов расположатся на улицах Ленина, Советской, Широкой и 40 лет Победы. Еще пять — по улице Транспортной.

Федеральная программа предусматривает приведение переходов вблизи школ в нормативное состояние. На улицах устанавливают ограждения безопасности, пульсирующие светофоры и дорожные знаки.