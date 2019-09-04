В Биробиджане начали дезинфицировать пострадавшие от паводка дворы

В Биробиджане проводится очистка и обеззараживание дворов, которые были затоплены во время недавнего паводка. Обрабатываются территории, где вода уже сошла.

Работы проводят военные радиационной, химической и биологической защиты совместно с инспекторами Роспотребнадзора по ЕАО, сообщили ИА EAOMedia в мэрии Биробиджана. Там сказали, что перед контролерами поставлена задача проверять колодцы с питьевой водой. Сейчас они все закрыты, использовать такую воду небезопасно.

В администрации отметили, что в городе пока не зарегистрировано вспышек инфекционных заболеваний в районах затопления. Вакцинация населения тем не менее продолжается. Дополнительно в город доставили еще 100 ампул с вакциной.

Ранее сообщалось, что из-за паводка несколько школ Биробиджана начнут новый учебный год позже. Ученики перешли на дистанционное обучение.