Школьники перешли на дистанционное обучение из-за паводка в ЕАО

Несколько школ в Биробиджане начнут учебный год позже срока из-за паводка. Учеников перевели на дистанционное обучение.

По данным мэрии Биробиджана, в школе № 14 удалось вовремя откачать воду из подвальных помещений. В связи с этим уроки начнутся 3 сентября. В школах № 9 и № 11 для учащихся вводят иные формы обучения. В частности, ученики будут заниматься через федеральный портал «Российская электронная школа». А для первоклассников созданы консультационные центры, сообщает ИА EAOMedia.

Власти будут следить за ситуацией в течение недели. Учебный процесс возобновится, когда вода уйдет из подвальных помещений.

Ранее сообщалось, что пассажирские перевозки возобновили на трассе в Еврейской автономной области после обвала, спровоцированного паводком.