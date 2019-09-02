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На трассе в ЕАО возобновили движение автобусов после паводка

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В Еврейской автономной области возобновили движение на участке федеральной трассы «Амур». Дорога восстановлена после обвала, спровоцированного паводком.

Провал на трассе в районе поселка Волочаевка образовался 29 августа. Тогда движение по участку закрыли для легкового, грузового и пассажирского транспорта. Водителям рекомендовали отменить поездки из Биробиджана в Хабаровск. Об этом сообщает ИА EAOMedia. Вскоре грузовикам и автомобилям разрешили проезд.

На текущий момент ситуация на трассе стабилизировалась. В связи с этим сотрудники ГИБДД приняли решение об открытии автобусного сообщения между Биробиджаном и Хабаровском.

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