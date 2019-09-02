Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется

Ситуация с паводками в Приморском крае стабилизируется. На реках начался спад уровня воды, сообщается в понедельник, 2 сентября, на официальном сайте регионального гидрометцентра.

«В верховьях рек и на малых водотоках максимальные уровни паводка прошли и сегодня отмечается интенсивный спад воды, подъем воды продолжается в среднем и нижнем течении рек», — говорится в сообщении. Подтопление пойм рек отмечается в Чугуевском, Яковлевском, Михайловском, Черниговском, Уссурийском, Шкотовском и Надеждинском районах.

«В ближайшие трое суток ожидается прохождение максимальных уровней паводка в среднем и нижнем течении рек Уссури, Арсеньевка, Илистая, с подтоплением пойм в Кировском, Яковлевском, Черниговском районах, отдельных пониженных объектов», — предупредили синоптики. По их данным, опасных явлений не ожидается.

На других реках Приморье уровень воды будет спадать.

29 августа власти Приморского края из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований. 30 августа в Партизанском районе края паводковыми водами было смыто несколько опор линий электропередачи. Часть жителей осталась без электроснабжения.

18 августа сообщалось, что в Уссурийске объявлена эвакуация из-за подъема воды в реке Раздольной.