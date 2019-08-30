Часть жителей Партизанского района Приморья остались без электричества

В Партизанском районе Приморского края паводковыми водами были смыты несколько опор линий электропередачи. Часть жителей осталась без электроснабжения. Бригады «Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») в круглосуточном режиме пытаются восстановить подачу энергии.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК, за сутки удалось восстановить электроснабжение села Наречное. При помощи дизель-генераторной установки наладили подачу электричества в поселке Золотая долина и в 100 домов села Бровничи. С помощью резервных схем частично обеспечены энергией жители села Новицкое.

По состоянию на утро 30 августа без электроснабжения остаются 30 домов в Бровничах и пять домов в пригороде Партизанска. Энергетики пытаются перевести потребителей на резервные источники питания.

Из-за сильных дождей во Владивостоке было частично отключено оборудование на подстанции «Улисс», бригаду специалистов также направили в Хасанский район, где утром 30 августа было нарушено электроснабжение села Перевозное.

28 августа в Якутии без света остались около 87 тыс. человек. Причиной стала авария на энергообъекте.