Прямой эфир

Часть жителей Партизанского района Приморья остались без электричества

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Партизанском районе Приморского края паводковыми водами были смыты несколько опор линий электропередачи. Часть жителей осталась без электроснабжения. Бригады «Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») в круглосуточном режиме пытаются восстановить подачу энергии.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК, за сутки удалось восстановить электроснабжение села Наречное. При помощи дизель-генераторной установки наладили подачу электричества в поселке Золотая долина и в 100 домов села Бровничи. С помощью резервных схем частично обеспечены энергией жители села Новицкое.

По состоянию на утро 30 августа без электроснабжения остаются 30 домов в Бровничах и пять домов в пригороде Партизанска. Энергетики пытаются перевести потребителей на резервные источники питания.

Из-за сильных дождей во Владивостоке было частично отключено оборудование на подстанции «Улисс», бригаду специалистов также направили в Хасанский район, где утром 30 августа было нарушено электроснабжение села Перевозное.

28 августа в Якутии без света остались около 87 тыс. человек. Причиной стала авария на энергообъекте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участок железной дороги затопило в Приморском крае из-за дождей
Пять населенных пунктов в Приморье остались без дорог из-за ливня

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019