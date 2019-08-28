Участок железной дороги затопило в Приморском крае из-за дождей

В Приморском крае нарушено железнодорожное сообщение из-за обильных осадков. В результате дождя оказался затоплен участок путей в сторону Хасанского района.

По данным Дальневосточной железной дороги, селевые массы сошли в районе участка Гвоздево–Барановский. Пострадавших в результате происшествия нет. На место выехала специальная комиссия, пишет Vostokmedia.

Происшествие повлияло на расписание движения поездов. Отменены пригородные поезда из Уссурийска в Рязановку и обратно, а также пассажирский поезд №651 Туманган–Уссурийск.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке выпало аномальное количество осадков. Городские службы сбросили воду с Богатинского и Пионерского водохранилищ, в результате чего произошел разлив реки Богатая. После дождей затоплены районы Спутник и Фанзавод. Кроме того, пострадал частный сектор.