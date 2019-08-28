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Пригородные районы Владивостока затопило после дождей

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На Владивосток обрушилось аномальное количество осадков. Городские службы вынуждены были сбросить воду с Богатинского и Пионерского водохранилищ, в результате чего из берегов вышла река Богатая и затопила пригородные районы.

Затопленными оказались районы Спутник и Фанзавод, также в зону подтопления попали частный сектор около Пшеничной улицы и дома на Успенской. Людей отрезало от магистралей и соцучреждений.

Как рассказали ИА PrimaMedia местные жители, в районе Богатинского водохранилища находятся спасатели и полиция, они пытаются найти проезд. Были эвакуированы шесть человек, их направили в пункт временного размещения в средней школе № 44.

Синоптики прогнозируют, что 28 августа дожди во Владивостоке продолжатся. Менее чем за 12 часов ожидается выпадение осадков до 50 мм.

Утром 27 августа на Владивосток выпала месячная норма осадков. Ливни привели к подтоплениям и сходу оползней. Потоки грязи и камней обрушились на дороги и автомобили.

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