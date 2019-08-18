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Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней

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Фото: youtube.com
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Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

На кадрах запечатлен настоящий потоп на улицах. Некоторые из горожан даже предпочитали перемещаться вплавь. По словам очевидцев, движение транспорта сильно осложнено. Вода в некоторых районах поднялась до окон легковых машин.

В мэрии Сочи отметили, что ливень не нарушил жизнеобеспечение города, подтопленных домовладений также нет. Удалось избежать и серьезных происшествий. Однако из-за осадков уровень воды в четырех реках достиг критических отметок. За сутки в общей сложности в городе выпало более 70 мм осадков.

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи с 16 по 19 августа. Синоптики предупредили об усилении ветра, ливнях, грозах и высоком риске образования смерчей на море.

Согласно прогнозам, основной удар стихии придется на Лазаревский район.

Экстренные службы города работают в усиленном режиме. Власти призвали жителей не выходить из дома и быть готовыми в эвакуации.

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