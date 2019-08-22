В Находке ввели режим ЧМ из-за ливня

Режим чрезвычайной ситуации ввели власти приморского города Находки из-за сильных осадков, выпавших в ночь на 22 августа. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе городской мэрии.

За ночь в Находке выпало свыше 50 мм осадков, пишет «Газета.ру». В пиковые часы ливневки не справлялись с таким объемом воды, в особенности с учетом рельефа города, расположенного на возвышенностях, откуда потоки стекали вниз. Серьезно подтопленным оказался участок рядом с крупным ТЦ «Находка Мега», но жилых домов в том районе нет, пишет RT.

Как уточняет сайт kp.ru, подтопленными также оказались улицы Рыбацкая, Постышева и Арсеньева. По данным издания, несколько частных домов также пострадали от воды.

Режим ЧС будет действовать в Находке до устранения всех последствий ливня, уточняет «Федеральное агентство новостей».

За прошедшую неделю это не первый сильный паводок в Приморском крае. До утра 22 августа режим ЧС действовал в семи районах и округах края. 20 августа начал снижаться уровень воды во всех реках, 21 августа ни один из них не достигал опасных отметок. Количество подтопленных домов в регионе за ночь сократилось со 146 до 13.

18 августа сообщалось, что в городе Уссурийске Приморского края объявили эвакуацию из-за паводка.