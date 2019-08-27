Сильнейшие ливни привели к сходу оползней во Владивостоке

Ливни, обрушившиеся на Владивосток, привели к подтоплениям и сходу оползней. Потоки грязи и камней обрушились на дороги и автомобили.

По данным Пятого канала утром 27 августа на город выпала месячная норма осадков. Улицы Владивостока превратились за это время в реки.

Сотрудники коммунальных служб работают в авральном режиме, но осадков слишком много. Грязные бурные потоки скатываются с сопок, затапливают ливневки, в итоге системы водоотвода не справляются.

Из-за подтопления изменено расписание автобусов, а троллейбусы и трамваи хотели снять с маршрутов из соображений безопасности.

По данным РЕН ТВ, известно об одном пострадавшем. Мужчину придавило грунтом, когда он садился в автомобиль. С травмой позвоночника он доставлен в больницу.

Во Владивостоке из-за стихии объявлено штормовое предупреждение.

Ранее во вторник дороги в Приморском крае подтопило из-за обильных осадков, выпавших за последние сутки. Пять сел оказались практически отрезанными от остальных территорий.