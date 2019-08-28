Около 87 тыс. жителей Якутии остались без света из-за аварии

Около 87 тыс. человек остались без электроснабжения в Якутии после аварии на энергообъекте. Об этом 28 августа сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Причиной является отключение автотрансформатора АТ-2 на подстанции «Сунтар», которое произошло в 09:11 (15:11 мск) при ремонте автотрансформатора АТ-1.

В результате без света остались жители Вилюйского и Верхневилюйского районов и предприятия местной промышленности.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В конце июля центр Калининграда оказался обесточен из-за аварии на подстанции. В результате без света остались жилые дома и офисные здания, отключились светофоры.