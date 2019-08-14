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Представитель Зеленского призвал кабмин прервать строительство энергомоста с ЕС

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Фото: ТАСС/ООО "Медиа-центр "Голос Подолья"
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Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус призвал правительство остановить процесс реализации проекта энергомоста Украина–Евросоюз. Как заявил Герус в среду, 14 августа, этот процесс «категорически нельзя» продолжать в данный момент.

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«На прошлой неделе министр энергетики подписал приказ, согласно которому один блок Хмельницкой АЭС выводится из украинской энергетической системы и передается, по сути, в польскую энергосистему. Так мы вообще останемся только с дорогой угольной и «зеленой» генерацией», — цитирует Геруса «Интерфакс».

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик ответил на это заявление. Он назвал главной целью создания энергомоста интеграцию украинской энергетической системы в европейскую. Министр добавил, что на прошлой неделе был в отпуске и никаких документов не подписывал.

Энергетический мост Украина–ЕС предусматривает организацию выдачи мощности с блока № 2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС путем включения его в состав Бурштынского энергоострова.

Ранее 14 августа компания «Укрэнерго» заявила о нецелесообразности этого проекта. По ее данным, строительство является неоправданным как с точки зрения экономики, так и в контексте интеграции энергосистемы страны в сеть континентальной Европы.

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