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На Украине сообщили о нецелесообразности энергомоста с ЕС

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Фото: РИА Новости
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Расширение энергоострова Бурштынской ТЭС за счет строительства энергомоста «Украина-ЕС» является нецелесообразным. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго».

По ее данным, строительство является неоправданным как с точки зрения экономики, так и в контексте интеграции энергосистемы страны в сеть континентальной Европы (ENTSO-E), пишет «РИА Новости».

В компании отметили, что даже успешная реализация проекта оставит энергетический рынок Украины от европейского рынка электроэнергии и не обеспечит должных условий для конкуренций на внутреннем рынке, так как по его итогам откроется только возможность экспорта для одной частной компании.

Также в «Укрэнерго» отметили, что единственной возможностью увеличить конкуренцию и допустить европейских игроков на украинский рынок является строительство вставки постоянного тока (ВПТ) мощностью от 600 МВт на границе острова Бурштынской ТЭС и объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

Проект энергомоста был утвержден кабмином Украины в 2015 году для увеличения экспорта украинской электроэнергии в Европу. Проект предусматривает выделение второго энергоблока Хмельницкой АЭС мощностью 1000 МВт вместе с воздушной линией 750 кВ «ХАЭС – Жешув» для экспорта электроэнергии в Польшу.

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