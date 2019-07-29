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Блэкаут произошел в центре Калининграда из-за аварии на подстанции

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Днём 29 июля центральные улицы Калининграда лишились электроснабжения. По словам очевидцев, свет пропал около 14:30 в офисных зданиях и жилых домах на Ленинском проспекте, улицах Больничной, Соммера и др.

На нескольких перекрестках не функционировали светофоры, передает Калининград.Ru. По данным филиала «Россети. Янтарь», местом аварии была подстанция возле гостиницы «Калининград». Проводятся восстановительные работы.

Как стало известно 12 июля, в городе Верхний Тагил Свердловской области не было электричества на протяжении нескольких часов. Свет отсутствовал во всех районах. Как подтвердили власти, без электричества остались 11 тыс. человек. Причиной блэкаута стали действия «черных лесорубов».

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