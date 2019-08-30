Перевыполненная норма: Владивосток восстанавливается после подтопления

Режим ЧС из-за сильных ливней введен в Приморье второй раз с начала августа. В этот раз под удар стихии попала столица края, Владивосток. Из-за дождей в городе были затоплены улицы, часть автомобильных дорог заблокировали сошедшие с сопок сели. Кроме того, местные водохранилища вынуждены были начать экстренный спуск воды, из-за которого пострадали жители столичных пригородов. Данных о пострадавших нет, однако только во Владивостоке ущерб для городской инфраструктуры уже оценили в 100 млн рублей. Подробнее о том, как город справляется с последствиями и можно ли считать, что опасность миновала, — в материале «Известий».

Три месячные нормы

Штормовая погода пришла в Приморье во вторник, 27 августа. Сильнее всего от непогоды пострадала столица края, Владивосток, и ее пригороды. Дожди продолжались в течение двух дней и пошли на убыль только к вечеру четверга, 28 августа . К этому времени, как сообщили в краевом Гидрометцентре, с начала августа в Приморье выпало три месячные нормы, а в течение 27–28 августа — больше месячной нормы осадков.

В самом Владивостоке режим чрезвычайной ситуации был объявлен в среду, 28 августа, на следующий день его действие распространили на целый край. Всего в зону бедствия, по оценкам региональных властей, попало около 10 тыс. человек.

«У нас в зоне чрезвычайной ситуации 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек, исходя из этого был введен режим ЧС на территории Приморского края», — сообщил журналистам губернатор Олег Кожемяко.

Паводок_4 Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

К утру 28 августа затопленными оказались сразу несколько улиц главного приморского города. В том числе, по данным региональных СМИ, которые ссылались на фотографии и видеозаписи, сделанные местными жителями, на улице Шевченко поток, образованный вышедшей из берегов рекой, полностью размыл дорогу, на улице Шкотовской были затоплены частные придомовые территории. Повреждены или затоплены дороги и в других районах.

Кроме того, сильные потоки воды привели к сходу селей с окрестных сопок, которые блокировали движение автотранспорта или создавали угрозу возникновения аварийной ситуации. Частично подтопленным оказался и один из крупных торговых центров во Владивостоке.

Непогода также привела к проблемам с электроснабжением. Без света оказались жители нескольких районов города, кроме того, к вечеру 28 августа электричества не было в двух селах Партизанского района, Хмельницком и Бровничах. В Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) журналистам рассказали, что подача электроэнергии в села будет возобновлена после того, как вода сойдет и специалисты смогут осмотреть оборудование. Однако в основном, как рассказали в администрации края и в «Приморских электрических сетях», речь идет о локальных отключениях из-за аварий, режим повышенной готовности у энергетиков не объявлялся.

Ловушка на дороге

В усиленный режим работы были переведены сотрудники Госавтоинспекции. В том числе инспекторы помогли двум женщинам — в Находке и во Владивостоке. В обоих случаях автомобили оказались заблокированы на проезжей части из-за большого количества воды.

В Находке за рулем машины находилась пенсионерка в возрасте 67 лет. Она не смогла самостоятельно выбраться из заглохшего автомобиля, в салон которого начала прибывать вода. Машина находилась недалеко от крупного торгового центра, но прохожие, которых она звала на помощь, по словам женщины, вместо этого снимали происходящее на телефоны.

Паводок_6 Автомобиль на одной из затопленных улиц Владивостока Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«Инспекторы ДПС незамедлительно приняли решение начать спасательную операцию. Вызволив из автомобиля, женщину перенесли в безопасное место и вызвали врачей скорой медицинской помощи. Позже легковушку вытащили из воды с помощью эвакуатора», — говорится на сайте регионального отделения Госавтоинспекции.

В Шкотовском районе инспекторы помогли 69-летнему мужчине, автомобиль которого потоком вынесло в русло реки с проезжей части. По словам сотрудников дорожной инспекции, он проигнорировал их предупреждения, выехав на опасный участок.

«Проснулись — везде мокро»

Но сложнее всего ситуация, по заявлениям жителей, оказалась в пригородах Владивостока, в том числе в районах Фанзавод и Спутник, а также в поселке Трудовое. Они были затоплены после того, как два местных водохранилища, Богатинское и Пионерское, начали экстренный сброс воды.

Региональным журналистам жители населенных пунктов, попавших в зону затопления, рассказали, что вода начала прибывать неожиданно.

— Вода начала прибывать в среду в 5 утра. Проснулись — везде мокро, хотя тогда сообщений об открытии шлюзов на водохранилище не было. Что смогли, подняли на стулья: вещи из нижних ящиков комода, обувь, холодильники. Но мебель так просто не поднимешь, — объясняли жители дома № 96 по улице Успенского.

Паводок_3 Последствия схода селя из-за сильного ливня в одном из районов Владивостока Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По их словам, здание стоит в низине, так что даже после обычных дождей двор оказывается затоплен. После сброса воды из водохранилищ уровень воды на первых этажах достигал 5–20 см. В большинстве случаев сотрудники МЧС сразу начали эвакуацию жителей пострадавших от затопления районов, но, как отмечали местные жители, в некоторых случаях представители экстренных служб просто не заходили во дворы, убедившись, что на самих улицах воды нет, так что за помощью им приходилось обращаться самостоятельно.

Всего подтопленными сейчас остаются около 100 домохозяйств. Отрезанным, по данным спасателей, также оказалось село Береговое, расположенное на мысе Песчаный — дорога к нему была размыта паводком. В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили, что у жителей есть достаточный запас воды и продуктов, но при необходимости запас будет пополняться.

В разной степени, по данным краевых властей, пострадали из-за непогоды также Уссурийский городской округ, Партизанский, Пограничный, Октябрьский, Кавалеровский и Ханкайский районы. Всего, по оценкам синоптиков, вода в разных районах края поднялась на 0,4–2,3 м.

Пешком в аэропорт

Кроме того, затопленными оказались часть территории аэропорта Владивостока и подъездные пути к нему. По данным корреспондента ТАСС, пострадали платная и бесплатная парковки , где вода поднялась выше колесных арок находившихся там автомобилей.

По решению правоохранительных органов, въезд на территорию аэропорта был временно ограничен.

Паводок_2 Подтопление на территории, прилегающей к международному аэропорту Владивосток Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«В результате обильных осадков оказалась подтопленной территория привокзальной площади международного аэропорта Владивосток, в том числе и парковка для автотранспорта. В настоящее время въезд и выезд транспортных средств на территорию аэропорта ограничены. На подъездах несут службу наряды Госавтоинспекции ОМВД России по городу Артему. Со стороны Владивостока, Артема, поселка Штыково введено ограничение движения большегрузного автотранспорта массой свыше 10 т по мосту через реку Артемовка», — сообщили в УМВД Приморского края.

Это, в свою очередь, привело к образованию пробок на подъездах к аэропорту. В результате, отмечают журналисты, многие пассажиры шли к зданию пешком, с багажом. При этом всего к утру 28 августа в аэропорту было задержано больше 12 рейсов. К вечеру того же дня их количество сократилось до четырех — в том числе речь шла о рейсе Владивосток–Москва. Еще два региональных рейса были отменены. Однако к вечеру четверга воду с территории аэропорта удалось откачать. Вечером того же дня введенные ограничения были сняты.

«Госавтоинспекция отдела МВД России по городу Артему сообщает о снятии ограничений на въезд и выезд автотранспорта на территорию международного аэропорта Владивосток. Движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме», — цитирует ТАСС сообщение Госавтоинспекции.

В самом аэропорту заявляют, что непогода не повлияла на его работу.

Паводок_1 Автомобили на подтопленой парковке у международного аэропорта Владивосток Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«Международный аэропорт Владивосток работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. Сложные метеоусловия не помешали работе воздушной гавани», — отмечается в сообщении на сайте аэропорта в пятницу, 29 августа. Информации о задержанных или отмененных рейсах нет.

Подтопленными также оказались железнодорожные пути на юге края, где из-за этого пришлось приостановить движение поездов. Речь идет о нескольких станциях ветки Барановский–Хасан, которая ведет к границе с КНДР. К некоторым участкам доступ ремонтников был затруднен из-за того, что автодороги также оказались в зоне затопления.

Превентивная ликвидация

Дожди пошли на спад к вечеру 28 августа — тогда же коммунальные и экстренные службы приступили к ликвидации последствий паводка. В том числе сейчас в столице края прочищают ливневые канализации, через которые вода может покинуть еще остающиеся подтопленными территории, а также расчищают завалы на дорогах.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк уже оценил сумму, которая потребуется на восстановление всего комплекса пострадавших объектов городской инфраструктуры, почти в 100 млн рублей.

В пятницу, 29 августа, за ходом работ на улицах краевой столицы наблюдал приморский губернатор Олег Кожемяко, отмечается на сайте администрации. В том числе он попросил дорожников принять превентивные меры, для того чтобы избежать образования оползней в случае возобновления дождей, и убрать еще остающийся на сопках грунт.

Паводок_5 Подтопление дороги во время ливня Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Введенный в крае режим ЧС, по его словам, поможет ускорить процесс ликвидации последствий. Нередко такие решения носят скорее бюрократический характер, поскольку на территориях, где действует режим чрезвычайной ситуации, упрощаются документооборот и процедуры, связанные с привлечением финансирования на эти цели.

«Владивосток — одна треть населения Приморского края. После того как ливень обрушился, режим ЧС был введен. Это решение позволит нам решить вопросы по краевым дорогам — привлечь силы и средства, чтобы быстрее восстановить», — цитирует слова губернатора Приморья «РИА Новости».

На следующей неделе, 4 сентября, во Владивостоке открывается традиционный Восточный экономический форум. Олег Кожемяко уже пообещал, что на его работе паводок не скажется: по его оценкам, последствия непогоды будут ликвидированы в течение ближайших двух дней, тогда же в крае снимут режим ЧС.

Вторая волна

Нынешний паводок стал уже вторым с начала августа. Первая волна паводка пришла в Приморье 18 августа, после того как регион накрыл мощный тайфун «Кроса». За несколько дней в районах края пролилось около 70% месячной нормы осадков, в результате сразу несколько рек вышли из берегов . Всего было подтоплено около 300 домов и почти 1,5 тыс. придомовых территорий, эвакуировано несколько десятков человек.

Сильнее всего пострадали приграничные территории края. В том числе в Октябрьском районе, расположенном на границе с КНДР, было эвакуировано около 60 человек. Свою работу временно прекратил расположенный в этом же районе таможенный пост «Полтавка». Подъездные пути к нему были подтоплены после того, как из берегов вышла река Гранитная.