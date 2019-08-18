Прямой эфир
Сюжет:

В Уссурийске началась эвакуация из-за подтоплений

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уссурийске (Приморский край) объявлена эвакуация из-за паводка. В пункт временного размещения доставлены 17 человек, в том числе двое детей, сообщила администрация города.

Глава администрации Евгений Корж дал поручение обследовать все подтопленные помещения и убедиться, что там не осталось детей, инвалидов и пожилых людей.

Причиной для вывоза людей стал подъем воды в реке Раздольной — за 12 часов он вырос на 63 см и составил 8,87 м. В ее притоках Комаровке и Раковке вода поднялась на 86 см.

Накануне в Приморье прошел тайфун «Кроса». Он затопил 17 участков дорог, оставил без транспортного сообщения несколько сел.

Ранее в августе над Приморьем прошел тайфун «Лекима», за несколько дней обрушивший на регион половину месячной нормы осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 40 жилых домов подтопило паводком в Хабаровске
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019