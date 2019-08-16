Несколько сел в Приморье оказались заблокированы из-за тайфуна «Кроса»

Транспортное сообщение с шестью селами Приморского края нарушено из-за паводка, вызванного тайфуном «Кроса». Об этом 16 августа сообщает REGNUM.

Из-за подъема уровня воды в реках Красноармейского района ведущая к удаленным селам дорога оказалась размытой. Так, сообщение затруднено с селами Измайлиха, Метеоритное, Саровка, Новокрещенка, Покровка и Лимонники. В настоящее время приступить к восстановительным работам там не представляется возможным из-за подъема воды. Глава района Наталья Гриценко сообщила, что 15 августа в эти села, в которых проживают 703 человека, доставлены продукты, пенсии, проблем со связью и электричеством нет. Всего подтоплено 10 участков.

Проливные дожди в Приморье принес тайфун «Кроса». Наибольший удар стихии пришелся на Хасанский и Уссурийский районы, где, по данным синоптиков, выпало до 64 мм осадков. В Примгидромете отметили, что 16–17 августа осадки распространятся на север края. Накануне режим ЧС был введен в Дальнереченском городском округе, где подтоплено 119 придомовых территорий.

13 августа сообщалось, что синоптики допустили наводнение в Приморье из-за тайфуна «Кроса». Всего в крае может выпасть до половины или даже до двух месячных норм осадков.