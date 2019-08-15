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Число пострадавших от тайфуна в Японии превысило 20 человек

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Больше 20 человек пострадали в результате тайфуна «Кроса» в Японии. Об этом 15 августа сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Тайфун достиг японского побережья днем 15 августа. Минимум 21 человек с японских островов Сикоку, Кюсю и западной части Хонсю получили различные травмы. По прогнозам метеорологов, основной удар стихии придется на префектуру Хиросима. Местным жителям рекомендовано без надобности не выходить на улицу и следить за сообщениями об эвакуации. Подобные рекомендации получили уже 580 тыс. жителей Хиросимы и соседних районов. Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы до четвертого из пяти, пишет НСН.

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Из-за обрушившегося на страну тайфуна в Японии нарушено транспортное сообщение, отменены свыше 760 внутренних авиарейсов, скоростные экспрессы ходят с увеличенными интервалами. Кроме того, прекращено движение обычных поездов на ряде направлений в западных регионах страны, а также перекрыты некоторые участки скоростных магистралей из-за угрозы схода оползней из-за обильных осадков. Кроме того, не работают паромы, соединяющие южный остров Сикоку и другие части Японии, сообщает телеканал «360».

Скорость ветра в пределах тропического шторма составляет 35 м/с. В течение дня на западе страны в ряде префектур ожидается до 800–1000 мм осадков. «Кроса» стал десятым по счету тайфуном, который в 2019 году образовался в Тихом океане. В течение суток, по прогнозам синоптиков, он должен выйти в Японское море, после чего продолжит двигаться в сторону северного острова Хоккайдо.

Как напоминает RT, в Приморье из-за тайфуна «Кроса» объявили штормовое предупреждение на 16 и 17 августа. 16 августа ожидаются сильные дожди во Владивостоке, на западе и юго-западе, а днем на большей территории Приморского края. Скорость ветра, по прогнозам Примгидромета, составит 18–23 м/с, у мысов порывами до 28 м/с. Синоптики предупредили об угрозе наводнения в регионе.

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