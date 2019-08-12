Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 48

Число жертв тайфуна «Лекима» на востоке КНР возросло до 48, еще 21 человек считается без вести пропавшим. Об этом сообщает в понедельник, 12 августа, ТАСС со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Аньхой.

Ураган достиг восточной провинции Чжэцзян в ночь с пятницы на субботу, сила ветра в его центральной части тогда составляла около 50 м/с. Позже, в субботу, ослабев до тропического шторма, он добрался до побережья провинции Шаньдун на северо-востоке страны. Порывы достигали 23 м/с. В районе также прошли мощные ливни.

Ранее сообщалось о 44 погибших. Эксперты оценили экономический ущерб на сумму порядка 24,2 млрд юаней ($3,4 млрд). Тайфун затронул девять китайских провинций, нарушил нормальную жизнь свыше 8,9 млн человек. В некоторых районах было нарушено железнодорожное сообщение, а также отменены и задержаны несколько тысяч авиарейсов.

На данный момент эпицентр шторма уже вышел за пределы материка и находится в Бохайском заливе. Он движется в северном направлении со скоростью около 2 км/ч и постепенно ослабевает.