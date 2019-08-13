Метеорологи Приморья предупредили об опасности тайфуна «Кроса»

Тайфун «Кроса», который приближается к юго-западному побережью Японии, может принести в Приморье сильные дожди и привести к наводнениям, сообщается во вторник, 13 августа, на сайте Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам специалистов, это самый неблагоприятный сценарий развития событий на фоне большой водности местных рек. По другой версии, тайфун, подойдя к Приморью, развернется и уйдет в сторону Охотского моря. В этом случае интенсивные дожди пройдут на востоке края. Также не исключено, что циклон сменит курс еще над центральной частью Японского моря и направится в сторону острова Хоккайдо.

Ранее в тот же день правительство Хабаровского края со ссылкой на дальневосточный Гидрометцетр предупредило о возможном повышении уровня воды в реке Амур из-за влияния двух тайфунов, смещающихся с территории Китая и Японии. Пик паводка ожидается 19–23 августа, это примерно на неделю позже срока, объявленного ранее.

Как ожидается, 14–15 августа тайфун из Китая принесет сильные дожди в Еврейскую автономную область и в бассейн Сунгари, а затем и в Хабаровский край. После этого на территории края пройдут ливни от тайфуна «Кроса». В Хабаровский край тайфун не придет, но влияние на него окажет — от 30 до 70 мм осадков выпадет в Ванинском и Советско-Гаванском районах, где, помимо этого, прогнозируется ветер до 25 м/с.

Новый прогноз специалисты составили и для Комсомольска-на-Амуре. По обновленным данным паводок там ожидается 25–29 августа с отметками в 630–680 см. Предыдущий прогноз ориентировал власти на 550 см.

12 августа сообщалось, что число жертв тайфуна «Лекима» на востоке КНР возросло до 48, еще 21 человек считается без вести пропавшим. Ураган достиг восточной провинции Чжэцзян в ночь на 10 августа. Сила ветра в его центральной части тогда составляла около 50 м/с.