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Метеорологи Приморья предупредили об опасности тайфуна «Кроса»

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Тайфун «Кроса», который приближается к юго-западному побережью Японии, может принести в Приморье сильные дожди и привести к наводнениям, сообщается во вторник, 13 августа, на сайте Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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По словам специалистов, это самый неблагоприятный сценарий развития событий на фоне большой водности местных рек. По другой версии, тайфун, подойдя к Приморью, развернется и уйдет в сторону Охотского моря. В этом случае интенсивные дожди пройдут на востоке края. Также не исключено, что циклон сменит курс еще над центральной частью Японского моря и направится в сторону острова Хоккайдо.

Ранее в тот же день правительство Хабаровского края со ссылкой на дальневосточный Гидрометцетр предупредило о возможном повышении уровня воды в реке Амур из-за влияния двух тайфунов, смещающихся с территории Китая и Японии. Пик паводка ожидается 19–23 августа, это примерно на неделю позже срока, объявленного ранее.

Как ожидается, 14–15 августа тайфун из Китая принесет сильные дожди в Еврейскую автономную область и в бассейн Сунгари, а затем и в Хабаровский край. После этого на территории края пройдут ливни от тайфуна «Кроса». В Хабаровский край тайфун не придет, но влияние на него окажет — от 30 до 70 мм осадков выпадет в Ванинском и Советско-Гаванском районах, где, помимо этого, прогнозируется ветер до 25 м/с.

Новый прогноз специалисты составили и для Комсомольска-на-Амуре. По обновленным данным паводок там ожидается 25–29 августа с отметками в 630–680 см. Предыдущий прогноз ориентировал власти на 550 см.

12 августа сообщалось, что число жертв тайфуна «Лекима» на востоке КНР возросло до 48, еще 21 человек считается без вести пропавшим. Ураган достиг восточной провинции Чжэцзян в ночь на 10 августа. Сила ветра в его центральной части тогда составляла около 50 м/с.

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Тайфун «Лекима»
Сверхмощный тайфун, получивший имя «Лекима», обрушился на китайские провинции Чжэцзян и Шаньдун в ночь на 10 августа. Сейчас стихия несколько успокоилась — погодные условия характеризуются «всего лишь» как тропический шторм, но опасность полностью не миновала. В результате непогоды погибли 44 человека, около миллиона жителей пришлось спешно эвакуировать. Последствия бедствия — в фотогалерее «Известий»
Фото: Getty Images/VCG/China News Service/Zhang Hengwei
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Тайфун «Лекима»
Разбитые автомобили и развороченный асфальт на улицах города Юэцин, провинция Чжэцзян
Фото: Getty Images/VCG/China News Service/Yang Qing
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Тайфун «Лекима»
Юэцин оказался затоплен почти полностью, вода лишь начинает спадать спустя несколько суток после бедствия
Фото: Getty Images/VCG/Zhejiang Daily
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Тайфун «Лекима»
Спасатели эвакуируют жителей деревни Шаньцзао, разрушенной тайфуном почти до основания
Фото: Getty Images/VCG/Daily Press Group/Zhejiang Daily
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Тайфун «Лекима»
Поиски пропавших без вести продолжаются. Пока не выяснена судьба 16 человек в провинциях Чжэцзян и Шаньдун
Фото: Getty Images/VCG
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Тайфун «Лекима»
Ночью спасатели работают при свете импровизированных ламп
Фото: REUTERS
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Тайфун «Лекима»
Жители деревни Шаньцзао пытаются высушить немногие спасенные от стихии пожитки
Фото: Getty Images/VCG
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Тайфун «Лекима»
В Шанхае тайфун уже не произвел столь пугающих разрушений, но жителям мегаполиса всё равно пришлось нелегко
Фото: REUTERS/Aly Song
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Тайфун «Лекима»
По затопленным улицам Линьхая (провинция Чжэцзян) можно передвигаться лишь на лодках
Фото: Getty Images/VCG/Sun Jinbiao
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Тайфун «Лекима»
Тайчжоу пострадал от стихии относительно меньше других городов Чжэцзяна, но и здесь последствия урагана видны на каждом шагу
Фото: REUTERS
2019-08-11T035944Z_184633535_RC1DF1851000_RTRMADP_3_ASIA-STORM-9CHINA
Тайфун «Лекима»
Так выглядит одна из площадей Вэньчжоу, крупного городского конгломерата с населением свыше 8 млн человек
Фото: REUTERS/Zhejiang Daily Press/Jiang Chao
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Тайфун «Лекима»
Спасатели разбирают завалы в надежде обнаружить выживших
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Xinhua/Han Chuanhao
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