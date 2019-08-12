Тайфун «Лекима» обрушил на Приморье полумесячную норму осадков

Около полумесячной нормы осадков выпало в районах Приморья из-за тайфуна «Лекима», при этом дожди продолжаются. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщило «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Примгидромета Виктора Чулкова.

«В крае прошли дожди, в западных и центральных районах — сильные, выпало до 50 мм осадков», — рассказал он.

Чулков добавил, что 12 августа сильные дожди в Приморье сохранятся — 12–45 мм осадков, в основном в западных, центральных и на севере восточных районов края.

Ожидается, что ко вторнику, 13 августа, интенсивность осадков будет уменьшаться.

9 августа власти Китая объявили «красный» — наивысший — уровень опасности из-за надвигающегося на восточное побережье страны тайфуна «Лекима». Позже сообщалось, что стихия унесла жизни 28 человек.