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Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае возросло до 28

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Фото: TASS/Zuma
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Тайфун «Лекима», обрушившийся на восточное побережье Китая унес жизни 28 человек, еще около 20 пропали без вести. Об этом сообщило агентство Xinhua в воскресенье, 11 августа.

При этом сильные дожди привели к блокировке течения реки в городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) в результате горного обвала.

Девятый в этом году тайфун достиг побережья КНР в ночь с 9 на 10 августа. Максимальные порывы ветра в центре атмосферного вихря достигают 52 метров в секунду.

От удара стихии пострадали более 5 млн человек, разрушены 200 жилых домов, эвакуированы более 1 млн человек, в том числе 253 тыс. - из Шанхая.

Накануне сообщалось о 18 жертвах тайфуна.

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