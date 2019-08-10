Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек

В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Об этом 10 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Более 500 человек участвуют в поисково-спасательной операции, пишет «Газета.ру».

В городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян сильные дожди привели к горному обвалу, блокировавшему течение реки. Около 120 человек были окружены паводком.

Тайфун стал девятым в этом году и достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 1:45 10 августа по местному времени (9 августа 20:45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 м/с.

Накануне власти Китая объявили «красный», наивысший уровень опасности из-за надвигающегося супертайфуна «Лекима».

Ранее в августе мощные дожди прошли в центральной китайской провинции Хубей. Из-за осадков в горах погибли по меньшей мере девять человек.

В начале месяца сообщалось, что в Приморье 12–13 августа ожидается новый тайфун — «Випа», который может достигнуть стадии супертайфуна, вызвав сильные наводнения в регионе.