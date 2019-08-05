Прямой эфир

Не менее девяти человек погибли из-за дождей в горах Китая

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее девяти человек погибли из-за горных потоков, вызванных сильными дождями, в центральной китайской провинции Хубей. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел вечером около 23:00 по местному времени (18:00 мск). Из-за сильных дождей несколько десятков человек оказались в ловушке в горном ущелье на территории уезда Хэфэн.

Агентство также отмечает, что 61 человека удалось спасти, еще четверо до сих пор не найдены. Ущелье очень популярно у туристов летом, однако является неофициальной достопримечательностью.

Ранее 4 августа пресс-служба администрации Ростова-на-Дону сообщила, что сильный ливень, прошедший в городе, повалил как минимум 27 деревьев, а также подтопил несколько домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 40 домов пострадали из-за непогоды в ДНР
Холодная погода в Москве побила очередной температурный рекорд

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017