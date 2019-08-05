Не менее девяти человек погибли из-за дождей в горах Китая

Не менее девяти человек погибли из-за горных потоков, вызванных сильными дождями, в центральной китайской провинции Хубей. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел вечером около 23:00 по местному времени (18:00 мск). Из-за сильных дождей несколько десятков человек оказались в ловушке в горном ущелье на территории уезда Хэфэн.

Агентство также отмечает, что 61 человека удалось спасти, еще четверо до сих пор не найдены. Ущелье очень популярно у туристов летом, однако является неофициальной достопримечательностью.

Ранее 4 августа пресс-служба администрации Ростова-на-Дону сообщила, что сильный ливень, прошедший в городе, повалил как минимум 27 деревьев, а также подтопил несколько домов.