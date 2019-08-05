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Сильный ливень в Ростове-на-Дону повалил деревья и подтопил дома

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Фото: privet-rostov.ru
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Сильный ливень прошел в Ростове-на-Дону вечером в воскресенье, 4 августа, и повалил как минимум 27 деревьев, а также подтопил несколько домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Кроме того, были зафиксированы отдельные случаи разрушения конструкций. Сейчас поисково-спасательные бригады убирают деревья, поваленные грозой.

Как пишет «РИА Новости», ранее в МЧС сообщили, что 4 и 5 августа в Ростовской области могут пройти сильные ливни с грозой и градом, а скорость ветра может достигнуть 28 м/с.

4 августа стало известно, что более 40 домов были повреждены из-за непогоды в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) городе Горловка. На территории республики ожидались гроза, сильный дождь и ветер 15–20 м/с, местами 25 м/с.

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