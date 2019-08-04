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Более 40 домов пострадали из-за непогоды в ДНР

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Более 40 домов были повреждены из-за непогоды в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) городе Горловка. Об этом 4 августа «РИА Новости» сообщил представитель городской администрации.

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«В течение дня обращения по кровлям фиксировали по 44 адресам. Также было обесточено около 80 подстанций. Без электричества была третья больница», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что один из жителей получил травму из-за упавшего дерева, а также поступала информация о повреждении газопровода.

В администрации рассказали, что население оповестили о предстоящей штормовой опасности. На территории ДНР 4 августа ожидались гроза, сильный дождь и ветер 15–20 м/с, местами 25 м/с.

По акватории Азовского моря — сильный юго-западный ветер, с такими же показателями и высота волн 13–18 дм (1,3–1,5 м).

Ранее в этот же день сообщалось, что два детских лагеря на Кубани эвакуировали из-за угрозы возникновения смерчей.

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