Последствия тайфуна «Франциско» устраняют во Владивостоке

Во Владивостоке ликвидируют последствия тайфуна «Франциско», который обрушился на город этой ночью. Шторм оставил после себя поваленные деревья, разрушенный асфальт, поврежденные ЛЭП, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, погода внесла изменения в дорожные работы на трех участках. Была повреждена лестница на Добровольского, которую устанавливали последние три дня, разрушен асфальт на улице Вилкова и бордюр на Спиридонова. Подрядчик проведет восстановление за свой счет, пишет ИА PrimaMedia.

Поваленными числятся 12 деревьев. Их уже убрали с улиц города. Значительных подтоплений не зафиксировано, на некоторых участках есть большие лужи.

Вечером в среду, 7 августа, произошло отключение электроэнергии. Часть аварий ликвидирована, остальные обещают устранить до конца дня.

Утром 6 августа сообщалось, что тайфун «Франциско», известный также по порядковому номеру «Тайфун 8», обрушился на юго-западную часть Японии. Были отменены более 200 внутренних авиарейсов.

12–13 августа в Приморье ожидается новый тайфун — «Випа». Он может достигнуть стадии супертайфуна, вызвав сильные наводнения в регионе.