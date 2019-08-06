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Более 200 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна «Франциско»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Тайфун «Франциско», известный также по порядковому номеру «Тайфун 8», обрушился на юго-западную часть Японии, отменены более двух сотен внутренних авиарейсов. Об этом сообщил телеканал NHK во вторник, 6 августа.

Непогода также вызвала перебои в движении железнодорожного транспорта на юго-западе страны. Свыше 15 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации — власти предупреждают людей об угрозе оползней в связи с мощными ливневыми дождями.

21 июля сообщалось, что более 110 тыс. человек были эвакуированы в Японии из-за сильных ливней, которые принес тайфун «Данас».

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