Более 200 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна «Франциско»

Тайфун «Франциско», известный также по порядковому номеру «Тайфун 8», обрушился на юго-западную часть Японии, отменены более двух сотен внутренних авиарейсов. Об этом сообщил телеканал NHK во вторник, 6 августа.

Непогода также вызвала перебои в движении железнодорожного транспорта на юго-западе страны. Свыше 15 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации — власти предупреждают людей об угрозе оползней в связи с мощными ливневыми дождями.

21 июля сообщалось, что более 110 тыс. человек были эвакуированы в Японии из-за сильных ливней, которые принес тайфун «Данас».