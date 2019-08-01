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В Приморье ожидается мощный тайфун «Випа»

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/z03
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В Приморье 12–13 августа ожидается новый тайфун — «Випа». Он может достигнуть стадии супертайфуна, вызвав сильные наводнения в регионе, передает в четверг, 1 августа, Primpress.

«Наше внимание приковано к тайфуну, которого пока еще нет, но вероятность зарождения и развития существует. Во второй половине следующей недели он может подойти к южным японским островам», — рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

По его словам, выйдет ли «Випа» на Приморье, покажет время, однако существуют основания для тревоги. Тропический вихрь может повторить траекторию тайфуна «Данас», который принес в регион в июле этого года ливни и сильный ветер. На его территории был введен режим ЧС. Уровень воды в реках поднялся на 0,8–2 м, отмечает «РИА Новости».

По мнению метеоэкспертов, у нового тропического образования есть шансы стать тайфуном не менее третьей категории, может быть, даже и супертайфуном.

20 июля подразделения МЧС России в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях были переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тайфуна «Данас». 22 июля сообщалось о том, что «Данас» утратил силу и превратился в циклон.

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