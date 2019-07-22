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Жителей Приморья предупредили об очередном циклоне

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Сильные дожди вновь обрушатся на Приморский край. Они накроют регион во второй половине недели, предупредили синоптики.

Тайфун «Данас» утратил силу и превратился в циклон, однако улучшение погодных условий будет недолгим.

Как сообщает Vostokmedia, интенсивные осадки вызовут новые фронтальные разделы. Основной удар стихии придется на пятницу. Температура при этом будет высокой — в некоторых районах обещают до +33 градусов.

Циклон «Данас» должен окончательно уйти из Приморья вечером 22 июля. Из-за обильных осадков подтопленными остаются некоторые населенные пункты.

Ранее власти Владивостока призывали жителей города сидеть дома из-за непогоды.

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