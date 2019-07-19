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Жителям Владивостока рекомендуют сидеть дома во время тайфуна

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Администрация Владивостока призывает местных жителей воздержаться от поездок на личном транспорте и оставаться дома. «При выходе на улицу важно быть бдительным. Просим также следить за своей безопасностью», — напомнил горожанам исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС Андрей Караваев.

В связи с непогодой будет работать оперативный штаб по ликвидации последствий, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пока Приморье находится в ожидании первого за текущий сезон тайфуна по имени «Данас», стихия уже принесла разрушения. Среди последствий прохождения шторма по Азии — поваленные деревья и затопленный транспорт.

По информации руководителя Приморгидромета Бориса Кубая, вечером в воскресенье, 21 июля, на юго-западе и ночью, и днем в понедельник, 22 июля, на большей территории края ожидаются сильные дожди с сильным ветром от 13 до 23 м/с, передает ИА PrimaMedia.

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