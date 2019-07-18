Тайфун движется на Приморье из Японии

В Приморском крае объявлено чрезвычайное предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений. Речь идет о смещении в сторону региона над акваторией Японского моря тайфуна DANAS. Вероятно, он обрушится на побережье 22–23 июля.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета, в южной половине края возможны сильные и очень сильные дожди. Не исключено выпадение более 50 мм осадков за 12 часов. В общей сложности может выпасть до 50% месячной нормы осадков.

На реках в южных районах Приморья ожидается формирование паводков, которые приведут к подъему уровня воды до 1,5 м. В верховьях реки и на малых водотоках не исключены резкие подъемы уровня воды с подтоплением низменностей и хозяйственных объектов.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье специалисты нашли каменный выступ, который по форме напоминает Скалу предков из мультфильма «Король Лев».