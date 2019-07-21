Более 110 тыс. человек эвакуировали из-за сильных ливней в Японии

Более 110 тыс. человек были эвакуированы в Японии из-за сильных ливней, которые принес тайфун «Данас». Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что больше всего страдают от ливней юго-западные районы страны, в том числе Хиросима на острове Хонсю и Фукуока на острове Кюсю.

Кроме того, власти призывают еще 245 тыс. человек начать подготовку к эвакуации. Стихия также стала причиной отмены 14 авиарейсов.

20 июля главное метеорологическое управление Японии сообщило, что на западе страны объявлен наивысший уровень опасности из-за сильнейших ливней.

Ранее, 19 июля, аэропорт японского города Нагоя отменил все рейсы из-за попадания молнии во взлетно-посадочную полосу.