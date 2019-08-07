Жителей Приморского края предупредили о тайфуне «Франциско»

Тайфун «Франциско» принесет в Приморский край сильные дожди. Они начнутся на юго-востоке края в ночь на 8 августа. В крае объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода», дожди будут сопровождаться грозами, шквалистым усилением ветра. 9 августа в отдельных районах возможен град.

Ожидаются резкие подъемы уровней воды в реках, переполнение ручьев и малых водотоков. Больше всех от стихии могут пострадать Уссурийский, Хасанский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы.

Пресс-служба мэрии Владивостока сообщает, что коммунальщики активно готовятся встретить непогоду. Специалисты проводят дополнительную проверку ливневой канализации на дорогах и прочищают их.

Утром 6 августа сообщалось о том, что тайфун «Франциско», известный также по порядковому номеру «Тайфун 8», обрушился на юго-западную часть Японии. Были отменены более 200 внутренних авиарейсов.

12–13 августа в Приморье ожидается новый тайфун — «Випа». Он может достигнуть стадии супертайфуна, вызвав сильные наводнения в регионе.