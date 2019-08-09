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Жителей Китая предупредили о супертайфуне

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Фото: Global Look Press/NASA Earth
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Власти Китая объявили «красный» — наивысший — уровень опасности из-за надвигающегося супертайфуна «Лекима». Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную метеорологическую службу Китая.

Сейчас тропический циклон движется в северо-западном направлении со скоростью около 20 км/ч, эпицентр находится в 280 км от восточного побережья страны, скорость ветра составляет 216 км/ч.

Основной удар придется на побережье провинции Чжэцзян, куда «Лекима» дойдет 10 августа.

Местные власти предпринимают меры по минимизации ущерба от удара стихии — укрепляют шаткие конструкции и объекты инфраструктуры, просят суда укрыться в портах, готовятся к эвакуации 16 тыс. жителей Шанхая. Из-за стихии 9 августа отменено было 35 региональных авиа- и 20 железнодорожных рейсов.

Ранее в августе мощные дожди прошли в центральной китайской провицнии Хубей. Из-за осадков в горах погибли по меньшей мере девять человек.

6 августа тайфун «Франциско» обрушился на Японию. Из-за стихии, в частности, произошел сбой в движении транспорта.

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