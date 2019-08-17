Тайфун «Кроса» затопил 17 участков дорог в Приморье

После прошедшего в Приморском крае тайфуна «Кроса» 17 участков дорог оказались подтоплены паводком. Такие данные привела администрация региона.

Там, где это возможно, работает техника. Восстановление остальных участков начнется после того, как вода спадет, передает «РИА Новости».

В некоторых районах из-за подтопления дорог нет проезда к отдельным населенным пунктам. В Октябрьском районе из-за размытой дороги к поселку Липовцы может проехать только легковой транспорт.

Ранее 17 августа стало известно, что «Кроса» оставил без света более 7 тыс. человек на Сахалине. На данный момент электроснабжение восстановлено.

«Кроса» — десятый по счету тайфун, образовавшийся в Тихом океане в 2019 году. Накануне сообщалось, что в связи с ураганом в Японии из-за возможных оползней и горных обвалов эвакуировали около 7 тыс. жителей. Власти призвали покинуть свои дома около 580 тыс. японцев.