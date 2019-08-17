Более 7 тыс. человек остались без света из-за тайфуна «Кроса» на Сахалине

Свыше 7 тыс. человек в девяти населенных пунктах Сахалина на некоторе время остались без электричества из-за тайфуна «Кроса». Об этом в субботу, 17 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное правительство.

«Тропический шторм заявил о себе на острове порывами ветра более 30 м/с», — сказал собеседник агенства, добавив, что в настоящий момент развернуты восстановительные работы.

Как уточняется, основной удар урагана пришелся на западное побережье Сахалина. Электроэнергии лишились села Пионеры и Чехов в Холмском районе, Новоселово и Урожайное в Томаринском районе, а также Воскресеновка, Адо-Тымово, Арги-Паги и Молодежное в Тымовском районе.

Позже представители ПАО «Сахалинэнерго» сообщили, что к 11:00 по местному времени (03:00 мск) электроснабжение населенных пунктов полностью восстановлено.

«Кроса» стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в 2019 году. Накануне сообщалось, что в связи с ураганом в Японии из-за возможных оползней и горных обвалов эвакуировали около 7 тыс. жителей. Власти призвали покинуть свои дома около 580 тыс. японцев.