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Свыше 1,7 тыс. человек в Японии провели ночь в аэропорту из-за тайфуна «Кроса»

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Фото: TASS/DPA/Thierry Monasse
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В Японии больше 1,7 тыс. человек ночевали в аэропорту по причине отмены рейсов из-за тайфуна «Кроса». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Аэропорт Кансай города Осака 15 июля отменил около 250 рейсов. Всем желающим администрация воздушной гавани бесплатно выдавала воду и спальные мешки. Большинство пассажиров разместились на полу в залах ожидания.

16 августа аэропорт работает в штатном режиме, за исключением незначительных изменений в расписании, отмечает сайт kp.ru.

Из-за обрушившегося на Японию тайфуна «Кроса», принесшего сильные дожди и шквалистый ветер, один человек погиб и 49 пострадали. Было нарушено воздушное и железнодорожное сообщение.

«Кроса» стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в 2019 году. Тропический шторм в настоящее время находится в Японском море и движется в сторону острова Хоккайдо. Из-за возможных оползней и горных обвалов эвакуировали около 7 тыс. жителей. Власти призвали покинуть свои дома около 580 тыс. японцев.

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