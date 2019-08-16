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Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

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Фото: ТАСС/Олег Снегирев
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Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря вблизи рек. Об этом 16 августа сообщили в администрации города.

«Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район», — говорится в сообщении.

В пятницу в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы смерчей над морем, а в реках возможен резкий подъем уровня воды.

Жителям города рекомендовали принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями, воздержаться от отдыха у воды и в горах.

14 августа сообщалось, что более 40 населенных пунктов в Хабаровском крае могут попасть в зону паводка на Амуре.

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