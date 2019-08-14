Третий пик паводка подошел к Хабаровску

К Хабаровску подошел третий пик амурского наводнения – 2019. Об этом заявили на выездном заседании комиссии по ЧС около дамбы в районе затона, которое прошло под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева и губернатора края Сергея Фургала.

«Третья волна уже в Хабаровске, день-два уровень будет подниматься. Потом стабилизируется обстановка. Но на подходе два тропических шторма — «Лекима» и «Кроса». Они спровоцируют четвертую волну паводка», — приводит слова заместителя главы МЧС Виктора Яцуценко ИА «Хабаровский край сегодня».

По мнению специалистов, четвертая волна паводка не приведет к таким же катастрофическим последствиям, как в 2013 году.

Пик паводка у Хабаровска ожидается 19–23 августа, это примерно на неделю позже срока, объявленного ранее. 14–15 августа тайфун из Китая принесет сильные дожди в Еврейскую автономную область и в бассейн Сунгари, а затем и в Хабаровский край. По прогнозам гидрологов, в этих числах в регионе выпадет до 30–50 мм осадков. После этого на территории края пройдут ливни от тайфуна «Кроса», который должен выйти в Японское море 16–17 августа. В Хабаровский край тайфун не придет, но влияние на него окажет — от 30 до 70 мм осадков выпадет в Ванинском и Советско-Гаванском районах, где, помимо этого, прогнозируется ветер до 25 м/с.

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и районах в нижнем течении Амура экстренно меняют план подготовки к пику паводка и ликвидации возможных последствий ЧС.