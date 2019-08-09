Пригородные речные перевозки приостановят на реке Амур

Правительство Хабаровского края сообщает о временном приостановлении пригородных речных перевозок. Это связано с затоплением остановки «Дачной».

Перевозки будут прекращены 11 августа. В течение двух дней маршрут «Речной вокзал – Парус» будет работать на вывоз дачников с левого берега, сообщает ИА AmurMedia. При этом, уточняют специалисты, уровень воды в Амуре продолжает расти и днем 9 августа он составил 515 см. Пик паводка ожидается 12-14 августа.

Для пассажиров, которые следуют маршрутами «Речной вокзал – Новокаменка» и «Хабаровск – Победа», место посадки и высадки перенесли на остановку «Дальдизель». Время отправки теплоходов останется неизменным.