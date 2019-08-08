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Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку в 5 м

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Паводковая обстановка у Хабаровска продолжает осложняться. Утром 8 августа уровень реки Амур составлял 498 см, до конца рабочего дня он превысил отметку в 5 м. Ежедневно прибавляется 15–20 см, сообщает сайт правительства Хабаровского края.

Как рассказали в комитете правительства региона по гражданской защите, по состоянию на утро 8 августа на левобережье подтопило 696 дач. Вчера эта цифра достигала 338. Отметка реки сейчас находится на уровне неблагоприятных явлений, пишет ИА AmurMedia.

В комитете также отметили, что основной паводок еще впереди. Ситуация будет усугубляться.

7 августа сообщалось о том, что в Хабаровске завершили отсыпку временной дамбы, которая должна защитить город от приближающегося паводка.

По прогнозам Дальневосточного УГМС, пик паводка ожидается не позднее 12–14 августа.

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