МЧС организовало постоянное дежурство в зонах подтопления в Хабаровске

Спасатели заступили на постоянное дежурство в зонах потопления в связи с ростом уровня воды в Амуре у Хабаровска. Это вынужденная мера. Большая часть сотрудников МЧС дежурит на островных территориях Хабаровска. Работает аэромобильная группировка, готовая доехать до любой точки за 1,5 часа. Сейчас уровень воды в Амуре — 458 см, через два дня ожидается подъем на 30–40 см. Паводок распространился на Еврейскую АО, туда направлена группа МЧС. В Ленинском районе области 200 человек работают над укреплением дамбы.