В Хабаровском крае МЧС ликвидирует последствия паводка

69 населённых пунктов в Хабаровском крае находятся в зоне затопления. Уровень реки Амур за сутки поднялся на 13 см и составляет 753 см. Вода зашла на территорию 170 частных домов и 656 приусадебных участков. К приёму эвакуированных подготовили 16 пунктов временного размещения. В убежищах сейчас находится 33 человека, в том числе 11 детей. Для ликвидации последствий паводка привлекли около 900 спасателей.