Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Сбербанк России реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом говорится в пресс-релизе кредитно-финансовой организации по итогам поездки главы банка Германа Грефа в Тулун.

Речь идет о кредитах пострадавших граждан, предпринимателей и малых предприятий, отметил он. Платежи будут перенесены на год, накопившиеся процентные платежи будут прощены, сообщает 3 сентября «Интерфакс».

Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь жителям Иркутской области, пострадавшим от паводков, реструктурировать долги.

Глава государства поручил вице-премьеру Виталию Мутко обсудить ситуацию с представителями Сбербанка. Мутко отметил, что на этой неделе в Иркутскую область приедет глава финансовой организации Герман Греф.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате катаклизма погибли 25 человек, 750 были госпитализированы. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число пострадавших в регионе составило 45 тыс. человек.